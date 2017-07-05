Оппозиция Сирии: Перемирие в зонах деэскалации будет зависеть от ситуации на юге

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Астана, 05 июля. Перемирие в зонах деэскалации в Сирии будет зависеть от ситуации на юге страны.

Такое мнение в интервью РИА Новости рассказал член делегации на переговорах в столице Казахстана от вооруженной оппозиции, представитель «Фейлак Аш-Шам» Ясер Абдель Рахим.

«В таком виде введение режима прекращения огня на юге недостаточно и неправильно. А в случае продолжения боевых действий, к большому сожалению, забудутся все договоренности и откроются фронты во всех районах», — отметил Рахим.

Кроме того, оппозиционер выразил несогласие с тем, что по одному из предложенных вариантов осуществлять контроль над зоной деэскалации в центре Сирии, в том числе, наряду с Россией, будет Иран.