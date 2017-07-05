Артефакты из Сирии: в Италии открылась выставка «Лики Пальмиры в Аквилее»

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Аквилея (Италия), 05 июля. В городе Аквилея, что на севере Италии, открылась выставка сохраненных музеями артефактов «Лики Пальмиры в Аквилее».

Как сообщает «Коммерсантъ», выставка стала третьей проводимой в рамках проекта «Раненая археология». В экспозиции представлены 24 экспоната, большая часть которых — античные памятники из сирийской Пальмиры.

Сохраненные артефакты из Сирии предоставлены музеями из Рима, Ватикана, Милана и Иерусалима, а также частными коллекционерами. По словам кураторов выставки, экспонаты, датированные I–III веками н.э., впервые собраны в одном месте.

«Мы хотели не только продемонстрировать артефакты, но и показать, какой урон наносит разрушение памятников культурной, религиозной, идейной и художественной идентичности сирийцев, тунисцев, иранцев, а вместе с тем европейцев», — рассказал изданию директор Фонда Аквилеи Антонио Ланди.

Добавим, что ранее в Аквилеи рамках проекта «Раненая археология» прошли две выставки — из тунисского Национального музея Бардо, и выставка древних сокровищ из Тегерана.