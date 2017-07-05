Частный вертолет с грузом нефрита совершил жесткую посадку в Бурятии

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Иркутск, 5 июля. Частный вертолет Bell-206 совершил жесткую посадку на территории Окинского района Бурятии. Пилоты сумели самостоятельно выйти на связь и попросить спасателей МЧС о помощи.

Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС РФ, ЧП с вертолетом произошло около 10 часов по местному времени. Вертолет рухнул в районе реки Горык-Гол, близ Шумакских минеральных источников и вдалеке от любых населенных пунктов — добраться в эти места можно только пешими или конными маршрутами или на вертолете. По предварительным данным, в ходе жесткой посадки один из находящихся в вертолете людей получил закрытую черепно-мозговую травму и нуждается в незамедлительной эвакуации. Второй пилот перенес жесткую посадку удовлетворительно.

Как сообщает Life.ru, воздушное судно едва не рухнуло из-за перегруза — на борту пассажирского вертолета, кроме людей, находился груз добытого в Бурятии нефрита.

На место аварийной посадки вертолета Bell-206 вылетел борт Ми-8 МЧС России. Пострадавших пилотов в ближайшее время доставят в Иркутск.