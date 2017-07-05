Житель Хакасии прострелил ребенку ногу за отказ убрать мусор

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Красноярск, 5 июля. Сотрудники Следственного комитета возбудили дело против жителя Хакасии, который расстрелял подростков за отказ убрать мусор. Об этом в среду сообщила официальный представитель СУСК республики Светлана Павина.

Она сообщила, что инцидент произошел в переулке Советский поселка Усть-Абакан. По словам представителя ведомства, трое маленьких детей играли вблизи одного из домов. В тот момент к ним вышел мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал убрать мусор возле дома, где они играли.

Дети отказались, тогда мужчина вернулся через пару минут с пневматическим оружием и открыл стрельбу по подросткам. В результате один из детей получил травму ноги.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Выясняются все подробности случившегося.