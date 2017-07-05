Представитель Руденко о бое с Поветкиным: Не думали о политике, все прошло замечательно

В Избранное

Москва, 5 июля. Менеджер украинского боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев рассказал, что нисколько не сомневался в том, что российские болельщики достойно встретят украинского спортсмена.

По словам представителя Руденко, даже мысли не было о каких-то политических моментах и об отношениях Москвы и Киева. Он отметил, что все прошло превосходно, а также выразил благодарность организаторам поединка и российским поклонникам бокса.

«Люди встали под наш гимн, никакой неприязни не было. Когда Руденко выходил на ринг, никаких неприятных выкриков из зала в его адрес не было», — передает слова Елисеева RT.

Напомним, 1 июля Русский витязь Александр Поветкин одержал победу над Руденко единогласным решением судей и завоевал титулы WBO International и WBA Continental в тяжелом весе.