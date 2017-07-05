Омбудсмен Москалькова назвала Гранина «настоящим человеком»

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Москва, 05 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала Гранина «замечательным писателем и настоящим человеком».

Реакция омбудсмена размещена в ее аккаунте в Instagram. Татьяна Москалькова выразила соболезнования и отметила, что Даниил Гранин был «замечательным писателем и настоящим ЧЕЛОВЕКОМ».

Напомним, что лауреат Государственной премии в области искусства скончался в Петербурге на 99-м году жизни.