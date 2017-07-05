Игрок сборной России по волейболу рассказал о главной задаче на Мировой лиге — 2017

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Москва, 5 июля. Блокируйющий новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев рассказал о подготовке к «Финалу шести» Мировой лиги — 2017.

По словам волейболиста, готовились к играм серьезно, смотрели видео матчей канадцев и разбирали их схемы. 23-летний Куркаев отметил, что стартовая игра очень важна, поскольку она станет определяющей, добавив, что победа над Канадой приблизит сборную к выходу в полуфинал турнира.

«С другой стороны, команда у нас хорошая, и если мы сыграем в свою силу, то и без видеопросмотров справимся с соперником», — передает слова игрока газета «Известия».

Блокирующий также подчеркнул, что команда не рассчитывает на бронзовые медали, потому что хочет дойти до финала и сражаться в каждом матче до победного конца.

Напомним, сегодня в Бразилии мужская сборная России проведет первый поединок в рамках «Финала шести» Мировой лиги — 2017 против канадцев.