Школьницам из Афганистана не позволили приехать в США на соревнования

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Кабул, 5 июля. Группе из шести афганских школьниц — участниц команды по робототехнике — придется наблюдать за проходящими в США соревнованиями по видеотрансляции: девочкам отказали во въездных визах без объяснения причин.

Следует отметить, что Афганистан не входит в число стран, указанных в миграционном законе, принятом по инициативе Дональда Трампа. При этом к участию в соревнованиях по робототехнике были допущены команды из Ирака, исключенного из второй редакции миграционного закона, а также Сирии и Судана — стран, в отношении граждан которых действует особый режим въезда в США.

Denied a US visa, this all-girl Afghan robotics team to participate via @Skype https://t.co/qQZEeWepHH pic.twitter.com/K7utDBxQyd — NDTV (@ndtv) July 5, 2017

«Мы все еще не знаем причину, по которой нам не дали визу, так как другие страны, участвующие в соревнования, получили визы, — рассказали Reuters девочки, которые вынуждены будут наблюдать за сборкой созданного ими робота через Skype. — Все страны могут участвовать в соревнованиях, но мы не можем. Это явное оскорбление для народа Афганистана».

Кроме афганской команды, миграционные власти США заблокировали въезд на соревнования по робототехнике для команды школьниц из Гамбии.