Последний шанс Ярошенко: российский летчик написал Трампу письмо из тюрьмы

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Российский летчик Константин Ярошенко обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о возвращении на родину. Напомним, что он отбывает двадцатилетний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Дерси.

Письмо от Ярошенко было передано в Белый дом через российское посольство в Вашингтоне. Одновременно с просьбой о помиловании обратилась к главе США семья летчика.

В письме Константин Ярошенко сообщает, что находится в американской тюрьме, отбывая наказание по незаконному и несправедливому приговору. При этом он выражает надежду на «гуманность и понимание трудной ситуации» со стороны Дональда Трампа.

«Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное — моей семьи. Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия», — цитируют письмо россиянина «Известия».

Ярошенко не видится с женой и дочерью уже более шести лети, так как у них нет финансовой возможности купить билеты в Штаты.

«Маму я уже не увижу никогда. Она умерла 7 мая 2017 года, так и не дождавшись встречи со мной. Перенести потерю, находясь так далеко, невыносимо тяжело. Держусь только мыслями о жене и дочке. Если я умру в тюрьме, они не вынесут такого удара», — пишет он.

Также в письме, адресованному Дональду Трампу, российский летчик отмечает, что он был рад узнать, что «семьи американских граждан Петера Уликокса, Кевина Доуса и других воссоединились», когда президент России Владимир Путин «из гуманных соображений и по доброй воле вернул их в США». При этом он напомнил о судьбе американского заключенного в КНДР Отто Вармбиера, который был слишком поздно передан властям США и скончался, «так и не увидев семью».

«Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России», — заявил Ярошенко.

Супруга российского летчика, Виктория, сообщила, что после смерти матери, здоровье Константина Ярошенко оказалось сильно подорванным.

«Мы с дочерью очень переживаем за его жизнь. Мы не сможем и не хотим прожить остаток жизни без него. Если президент США помилует Костю, то он помилует всю нашу семью», — сказала она, добавив, что возвращение ее мужа на родину поспособствует налаживанию отношений между Россией и США и наверняка не останется незамеченным.

Напомним, что российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами из Либерии в 2010 году и осужден в США по надуманным обвинениям в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаин. Ярошенко был приговорен к 20 годам заключения.

Семья Ярошенко и профильные российские ведомства в течение этих лет предпринимают все усилия, чтобы вернуть его домой.

Мать российского летчика писала предыдущему главе Бараку Обаме, но ответа от американской стороны не получила.

2 мая 2017 года Ярошенко было отказано в праве на депортацию в Россию. Потому теперь единственным способом возвратить россиянина домой остается помилование его президентом США Дональдом Трампом.

Ранее к главе Белого дома с просьбой помиловать российского летчика обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она назвала случай с арестом и приговором Ярошенко «абсолютно необыкновенным», так как пилот не нарушал закон на территории США.

«По данным, которыми располагаем мы, он не обвинен напрямую за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ему вменяется соучастие в этом преступлении. Поэтому так важно было бы посмотреть на всю совокупность собранных доказательств», — пояснила Москалькова.

Она отметила, что многие эксперты считают, что под большим вопросом «законность и справедливость самого судебного решения».

Москалькова уверена, что Ярошенко согласился с приговором, в частности и потому, что уже шесть лет находится под стражей в тюрьме США. И содержится в одном из наиболее строгих режимов, который не предусматривает длительных свиданий с родственниками, получения продуктовых передач.