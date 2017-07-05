Ученые из России разработали новый препарат для больных диабетом

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С.-Петербург, 05 июля. Ученые из СПбГУ создали полярный активатор рецептора жирных кислот, который ляжет в основу принципиально нового препарата для больных диабетом.

Как сообщают «Известия», основное уникальное свойство нового лекарства будет то, что в процессе лечения исключена передозировка. Препарат будет предназначен для лечения диабета второго типа.

«Наша мишень — рецептор свободных жирных кислот, который локализован в поджелудочной железе и отвечает за уровни в крови так называемых свободных жирных кислот, снижающих уровень глюкозы в организме», - рассказал изданию руководитель проекта Михаил Красавин.

Добавим, что о сроках, когда новый препарат появится на рынке, говорить преждевременно. До этого предстоит пройти сложный путь доклинических и клинических испытаний.

