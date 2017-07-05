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Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов
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    Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов

    8:00  5 Июля 2017
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    Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов

    Москва, 5 июля. Большинство граждан Российской Федерации хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы российского государства после президентских выборов будущего года. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра». 

    По данным социологов, большинство россиян — 66% хотели бы видеть Путина президентом страны после выборов будущего года. Отмечается, что 18% опрошенных хотели бы видеть президентом России другого человека, а 16% — затруднились ответить. 

    Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов

    Также россияне считают, что кто бы ни стал президентом, но он должен придерживаться более жесткой риторики во внутренней политике, а во внешней — ничего не менять.

    «Небольшая часть опрошенных — 19% — выступает за ужесточение политики с Западом, 13% — за снижение конфронтации», — следует из материала.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #президент #рф #опрос
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