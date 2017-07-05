Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов

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Москва, 5 июля. Большинство граждан Российской Федерации хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы российского государства после президентских выборов будущего года. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра».

По данным социологов, большинство россиян — 66% хотели бы видеть Путина президентом страны после выборов будущего года. Отмечается, что 18% опрошенных хотели бы видеть президентом России другого человека, а 16% — затруднились ответить.

Также россияне считают, что кто бы ни стал президентом, но он должен придерживаться более жесткой риторики во внутренней политике, а во внешней — ничего не менять.