Ракета рухнула на пляж в Триполи, есть жертвы

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Триполи, 5 июля. Пять человек погибли и более 20 пострадали из-за попадания ракеты по побережью ливийской столицы Триполи. Об этом сегодня сообщает France24 со ссылкой на министерство здравоохранения Ливии.

По данным ведомства, инцидент случился в минувший вторник на пляже, расположенном прямо напротив воздушной гавани «Митига». Отмечается, что среди жертв есть ребенок.

По информации анонимного источника в министерстве внутренних дел Ливии, во вторник рядом с аэропортом проходили военные действия между правоохранительными органами страны и «преступными группировками». Впрочем, собеседник затруднился ответить на вопрос, была ли атака на мирных граждан умышленной.