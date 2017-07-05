В Приморском океанариуме прокомментировали видео купания девушки с белухами

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Владивосток, 05 июля. Купание девушки с белухами в Приморском океанариуме было не что иное, как подготовка животных к терапии.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова представителей научно-образовательного центра. Оказывается, по мнению работников океанариума, таким образом животные могут расслабиться.

«У животных поначалу наблюдался большой зажим. Его нужно было снять, допустив к общению с ними не только тренера, но и сторонних людей. Этот процесс занимает достаточно обширный промежуток времени», — цитирует слова представителей центра ИА Приморье 24.

Также сообщается, что процесс снятия «зажатости» проходил в момент, когда Приморский океанариум был закрыт для посетителей. Но работа в центре в это время продолжалась.

Напомним, что пользователей Сети возмутили кадры, на которых запечатлена знакомая директора учреждения, которая в течение 10 минут плавала с белухами, хотя это строго запрещено.

