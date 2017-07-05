Рыбак из Тольятти выловил сома весом в 50 килограммов

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Тольятти, 5 июля. Любители рыбалки были поражены фотографией редкого по своим размерам сома, выловленного в Волге неподалеку от Тольятти. Рыбацкая удача выпала отдыхавшему на базе отдыха «Тихая гавань» мужчине по имени Алексей.

Выловленная рыба потянула на 50 килограмма веса — даже для таких крупных рыб как сомы это впечатляющий результат.

Длина выловленного речного чудища достигает роста человека. Чтобы вытащить из воды такую рыбину, потребовались усилия нескольких человек.

Впрочем, для сомов такие размеры далеко не предел, поскольку эти рыбы растут всю свою жизнь. Самый крупный выловленный экземпляр был описан в 1856 году — длина невероятного чудовища составляла около 5 метров, а масса превышала 400 кг.