Самый молодой российский тренер возглавит молодежный проект ЦСКА
Москва, 5 июля. Российский специалист Максим Шарафан в следующем сезоне будет тренировать юниорскую команду ПБК ЦСКА, которая выступает в молодежной Единой лиге ВТБ.
Главная задача экс-игрока «Пармы» — подготовка резерва и перспективных игроков для основы армейцев.
По словам вице-президента московского клуба по спортивной работе Натальи Фураевой, Шарафан — один из самых перспективных российских тренеров, поэтому руководство клуба не сомневалось в его назначении, пишет газета «Известия».
«Он будет не только тренировать юниоров ЦСКА, но и помогать тренерскому штабу ЦСКА-2», — отметила она.
Фураева также выразила надежду на то, что в стане армейцев продолжится его профессиональный рост.