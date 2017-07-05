Самый молодой российский тренер возглавит молодежный проект ЦСКА

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Москва, 5 июля. Российский специалист Максим Шарафан в следующем сезоне будет тренировать юниорскую команду ПБК ЦСКА, которая выступает в молодежной Единой лиге ВТБ.

Главная задача экс-игрока «Пармы» — подготовка резерва и перспективных игроков для основы армейцев.

По словам вице-президента московского клуба по спортивной работе Натальи Фураевой, Шарафан — один из самых перспективных российских тренеров, поэтому руководство клуба не сомневалось в его назначении, пишет газета «Известия».

«Он будет не только тренировать юниоров ЦСКА, но и помогать тренерскому штабу ЦСКА-2», — отметила она.

Фураева также выразила надежду на то, что в стане армейцев продолжится его профессиональный рост.