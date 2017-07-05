До истечения ультиматума: Катар передал ответ на требования арабских стран

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Арабские страны подтвердили получение ответа от Катара на свой ультиматум. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет выпустили совместное заявление об этом.

«Четыре страны получили ответ при посредничестве Кувейта до истечения срока ультиматума, который был продлен по запросу Эль-Кувейта», — цитирует Al Arabiya выдержку из документа.

В нем также сообщается, что ответ будет опубликован в надлежащее время.

Ответ на требования, выдвинутые рядом арабских стран, власти Катара передали главе МИД Саудовской Аравии Аделю аль-Джубейру через кувейтского представителя Катара.

Ранее представитель эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха встретился в Дохе с главой Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани.

Напомним, что 5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет и несколько других арабских государств разорвали с Катаром дипломатические отношения, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Они также направили правительству страны ряд требований, состоящий из 13 пунктов.

Среди них – требование о прекращении дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала «Аль-Джазира», а также приостановка военного сотрудничества с Турцией. Кроме того, от Катара требуют денежную компенсацию, которую необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования.

Первоначальный срок ультиматума, который требовал от Дохи выполнения этих обязательств, истек в воскресенье. Однако Кувейт, который выступает посредником в урегулировании катарского кризиса, выдвинул предложение о продлении срока ультиматума на 48 часов.

Власти Катара неоднократно заявляли, что выполнение этих пунктов для них неприемлемо. Так, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани подчеркнул, что ряд требований, предъявляемых несколькими арабскими государствами, будет отклонен, однако в Дохе настроены на продолжение диалога.

«Список требований будет отклонен, мы его не примем. Мы хотим продолжения диалога, но только при надлежащих условиях», — цитирует аль-Тани издание Reuters.

При этом дипломат отметил, что Катар не собирается закрывать турецкую военную базу на своей территории и блокировать телеканал Al Jazeera.

По его словам, 13 требований к стране направленны не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета Катара. В МИД Катара заявили, что начнут вести переговоры только после того, как арабские страны снимут блокаду.

Кризис в Персидском заливе стал темой совещания, в котором приняли участие руководители разведок Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна. Оно прошло в Каире.

Подробности переговоров неизвестны. Однако СМИ отмечают, что обсуждение касалось Катара и его связей с террористическими группировками.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани отметил, что Москва считает важным для преодоления кризиса поддержание политико-дипломатических усилий.

«Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — говорится в официальном сообщении Кремля.

В тоже время президент США Дональд Трамп провел переговоры с руководителями Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, на которых призвал конфликтующие стороны сплотиться во имя единства в регионе и борьбы с терроризмом.

«Он подтвердил важность прекращения финансирования терроризма и дискредитации экстремистской идеологии. Президент также подчеркнул, что единство в регионе имеет решающее значение для достижения поставленных на саммите в Эр-Рияде целей по уничтожению терроризма и поддержки региональной стабильности», — заявили в Белом доме.

По данным издания Financial Times, власти Катара выкупили у террористов членов королевской семьи за миллиард долларов. Они передали эту сумму в апреле боевикам террористических группировок, к которым в плен попали члены королевской семьи в Ираке. Об этом изданию сообщили источники в военном командовании страны, а также лица, знакомые с ситуацией. Денежные средства были переведены группировкам, связанным с «Аль-Каидой» (запрещена на территории РФ — Прим. ФАН) в Сирии, а также силами безопасности Ирана.

Также на сайте информационного агентства Катара QNA в конце мая появились цитаты из выступления якобы местного эмира — шейха Тамима бен Хамада аль-Тани на церемонии выпуска офицеров в Дохе. Они быстро были распространены отдельными арабскими и западными СМИ.

Через несколько минут после того, как на сайте появилась эта публикация, директор QNA заявил, что ресурс катарского информационного агентства был взломан, а появившийся текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.