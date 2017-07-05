Копия вируса-вымогателя WannaCry атаковала компьютерные системы в Китае

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Пекин, 5 июля. Разработчики мобильных приложений сообщили о распространении на территории Китая аналога вируса-вымогателя WannaCry, который получил название Green Hat. Вирус блокирует доступ пользователя к системе, требуя перевести определенную сумму на счет вымогателя, после чего ввести полученный пароль; сумма выкупа не называется.

Как отмечают эксперты, в вирусе любопытен тот факт, что его создатели обеспечили возможность связаться с ними посредством мессенджера QQ. Возможно, это позволит полиции найти создателей вируса.

«Не стоит паниковать, новый вирус не сильно распространился в Китае, пользователям лишь нужно как можно скорее обновить антивирусные программы», — отмечает сотрудник компании Cheetah Mobile Ли Тецзюнь.

Напомним, ранее в мае и июне вирусы-вымогатели, получившие названия WannaCry и Petya атаковали тысячи компьютерных систем в более чем 150 странах мира. При этом наивные пользователи, пытавшиеся заплатить за восстановление работоспособности своих компьютеров, просто остались без денег, не получив никакого кода разблокировки.