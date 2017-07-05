Стало известно, когда в Центральной России закончится «сезон дождей»

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Москва, 05 июля. В Гидрометцентре России рассказали, когда в центральной части страны закончатся дожди и погода пойдет на лад.

Как информирует «Российская газета», ждать позитивных новостей стоит не раньше выходных. До этого в разных регионах центра России будет стоять нехарактерная для первой декады июля погода.

Так, в Москве осадки прекратятся в воскресенье, но будет прохладно – всего до +17 градусов. В ЦФО схожая ситуация, однако будет немного теплее – до +20. Примерно также синоптики обещают в Петербурге и Ленинградской области.