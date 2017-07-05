Стала известна дата поединка Нурмагомедова с Фергюсоном

В Избранное

Москва, 5 июля. Непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов может провести первый после травмы бой в рамках популярнейшего промоушена UFC в конце осени. Скорее всего, поединок россиянина и представителя США Тони Фергюсона пройдет 4 ноября.

По информации источника, другие соперники не рассматриваются, россиянин будет драться с Фергюсоном. Собеседник уточнил, что оба бойца заинтересованы в проведении боя.

«В свою очередь, руководство организации также понимает, что это — один из самых ожидаемых боев в UFC», — пишут «Известия».

Источник напомнил, что в сентябре состоится грандиозное событие — бой ирландца Конора Макгрегора и американца Флойда Мейвезера, поэтому бой россиянина не может произойти раньше ноября.

Стоит отметить, что российская сторона готова к абсолютно любым условиям, поскольку финансовая сторона вопроса их нисколько не волнует.