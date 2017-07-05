Регистрация беспилотников в России стала обязательной

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Москва, 05 июля. В России стала обязательной регистрация беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов.

Как пишут «Известия», соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ вступили в силу с сегодняшнего дня. Заниматься регистрацией беспилотников будут в ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

К слову, активно использовать дроны в своей работе собираются в Сбербанке и «Аэрофлоте». В кредитном учреждении хотят доставлять беспилотниками наличность, в авиакомпании – использовать аппараты при техническом обслуживании самолетов.