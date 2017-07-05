Названа дата встречи СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР

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Вашингтон, 5 июля. Встреча Совета Безопасности Организации объединенных наций по причине запуска межконтинентальной ракеты КНДР пройдет в среду, 5 июля. Об этом сообщили в постоянном представительстве США.

Начало встречи запланировано на 15.00 (22.00 по московскому времени).

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что Вашингтон осуждает очередной запуск Пхеньяна и будет настаивать на принятии «еще более жестких мер» по отношению к северокорейским властям.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, в минувший вторник стало известно, что по указу Ким Чен Ына КНДР произвела пуск баллистической ракеты.

Токио резко осудил действия Пхеньяна. В Минобороны Японии назвали три возможные причины очередного пуска Северной Кореи.