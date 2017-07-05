Плугом и трактором: фермер из Италии нарисовал портрет Владимира Путина

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Фермер из Италии Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга нарисовал на поле портрет президента России Владимира Путина. Слева от портрета огромными буквами кириллицей выведена фамилия российского лидера. Вдохновила его на эту работу новость о том, что российский лидер встретится на саммите G20 в Гамбурге с героем другой его работы – американским президентом Дональдом Трампом.

Гамбарину не впервой рисовать таким необычным способом портреты политических лидеров. Ранее он уже прославился тем, что за несколько недель до выборов президента США изобразил на поле нынешнего главу Белого дома. Тогда рядом с лицом Трампа он разместил надпись «Чао, Трамп!»

«Случиться может все. Если Трамп проиграет, то хотя бы сможет утешиться этим громадным портретом», — пояснял тогда фермер.

Поле, на котором трудится Гамбарин, находится в городе Кастаньяро, провинция Верона. Как рассказывает сам художник, в работе над созданием портретов и других «картин» на естественном ландшафте тому помогают отлично развитый глазомер и профессиональные навыки в управлении трактором.

Кроме того в копилке художника портреты Барка Обамы, Фиделя Кастро и Нельсона Манделы.

Это не единственный необычный портрет российского президента Владимира Путина. В 2007 году главу РФ журнал Time выбрал человеком года. А в 2016 году он вошел в короткий список рейтинга «Человек года» этого же издания. Кроме того по версии журнала Forbes Владимир Путин в 2016 году получил звание «самый влиятельный человек в мире» четвертый раз подряд.

Подобные «титулы» просто не могут не будоражить умы художников. И они посвящают президенту России свои работы.

Так, туркменский художник Амир Керра изобразил Владимира Путина в виде персонажа известного американского мультсериала «Симпсоны». Картина называлась «Человек-эпоха» и была продана через 15 минут после начала выставки. Затем она была украдена из московской галереи неизвестными. Но через пару дней ее удалось обнаружить в местном отделении полиции.



В одной из библиотек Красноярска, адаптированной для незрячих и слабовидящих людей, прошла выставка, на которой был продемонстрирован способ воссоздания образа Владимира Путина в формате 3D.

А фотографии российского лидера, на которых видна его отличная спортивная форма, вдохновили пользователей социальных сетей. Так в Instagram появился профиль putinspiration, где выложены фотографии президента, где он изображен во время спортивных занятий и других физических упражнений, достойных крутого парня. Они снабжены мотивирующими цитатами.



«Плоха только та тренировка, которой не было», — написано в одном из постов. «Если это не требует от тебя напряжения сил, то это тебя не изменит», — гласит другая цитата, сопровождающая фото президента, на котором он плывет батерфляем в холодном сибирском озере.

В Санкт-Петербурге на празднике шоколада отлили съедобную статую российского лидера в натуральную величину. На ее изготовление ушло более 70 килограммов шоколада. По словам автора скульптуры, материал идеально соответствует характеру президента — он твердый и в то же время мягкий.



Из шоколада же изваяли и почившую любимицу президента – собаку Кони.

Организаторы праздника шоколада тогда смело заявили, что это первая сладкая скульптура политического лидера.

«Насколько нам известно, в мире пока нет других шоколадных скульптур современных лидеров в натуральную величину», — пояснили они, добавив, что собираются подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

А вот воскового Владимира Путина всегда можно «встретить» в компании других знаменитостей в музее восковых фигур Мадам Тюссо.

Иногда уникальность портрета заключается не в личности, которая на нем изображена и даже не в материале из которого он выполнен, а в технике. Так художница-блогер Ирина Романовская, например, очень своеобразно попыталась отдать дань уважения Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Чтобы изобразить политиков она использовала собственную грудь.



«Любая неточность может привести к тому, что придется переделывать всю работу», — рассказывала художница в блоге о сложностях творческого процесса.

Правда герои ее портретов творчество женщины комментировать не стали.