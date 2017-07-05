США и Южная Корея объединились на ракетных стрельбах
Сеул, 5 июля. Пресс-секретарь Министерства обороны США Дана Уайт сообщила, что Соединенные Штаты и Южная Корея провели совместные ракетные учения.
Сообщается, что стрельбы стали ответом на очередной ракетный пуск, совершенный Северной Кореей накануне утром.
«Военные США и Южной Кореи провели учения для того, чтобы противостоять «дестабилизирующим и незаконными действиям Северной Кореи», — говорится в заявлении Пентагона.
Отмечается, что пуски были проведены с восточного побережья в территориальные воды Южной Кореи с использованием американского ракетно-тактического комплекса и южнокорейских баллистических ракет малой дальности Hyunmoo II.
Ранее Газета.ру сообщала, что во вторник утром Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.