США и Южная Корея объединились на ракетных стрельбах

В Избранное

Сеул, 5 июля. Пресс-секретарь Министерства обороны США Дана Уайт сообщила, что Соединенные Штаты и Южная Корея провели совместные ракетные учения.

Сообщается, что стрельбы стали ответом на очередной ракетный пуск, совершенный Северной Кореей накануне утром.

«Военные США и Южной Кореи провели учения для того, чтобы противостоять «дестабилизирующим и незаконными действиям Северной Кореи», — говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что пуски были проведены с восточного побережья в территориальные воды Южной Кореи с использованием американского ракетно-тактического комплекса и южнокорейских баллистических ракет малой дальности Hyunmoo II.

Ранее Газета.ру сообщала, что во вторник утром Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.