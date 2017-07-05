Сирия: в Алеппо возвращаются традиционные ремесла

В Избранное

Алеппо (Сирия), 05 июля. Почти потерянные из-за войны тысячелетние традиции, благодаря усилиям мастеров древних ремесел, возвращаются в сирийский Алеппо.

Как сообщает РИА Новости, из-за боевых действий в свое время в городе свернули деятельность десятки ремесленных мастерских, где ранее туристы могли приобрести сувениры на память.

Одним из первых в Алеппо вернулся жестянщик с тридцатилетним стажем Абдул Ваххаб Хабаж, который на днях с помощью сына открыл единственную на данный момент подобную лавку в городе.

«Узоры на моих кувшинах или огромных медных тарелках со своим особым неповторяемым смыслом, это символ наших традиций, уходящих корнями в древнейшую ассирийскую цивилизацию», — рассказал мастер журналистам.

Мастер уверен, что его продукция будет пользоваться спросом не только в Сирии, но и в Ливии, Саудовской Аравии и Иордании.

