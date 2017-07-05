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Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой
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    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    7:00  5 Июля 2017
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    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    Сирия, 5 июля. Провинция Алеппо официально полностью освобождена от террористов «Исламского государства»*, силы взяли под контроль ряд возвышенностей к востоку от Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проправительственные силы взяли под контроль ряд возвышенностей у холма Раммин к востоку от Пальмиры. САА после сражений в Алеппо и Ракке направят силы на город Кумхана в Хаме, а затем к Укейрибату

    «Исламское государство»: боевики несут потери после атак сирийских и российских ВВС на западе Дейр эз-Зора. Члены ИГ* опубликовали видео, в котором дети-воспитанники боевиков обезглавливают шпионов в северном Ираке.

    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    Как сообщает военный источник, начались переговоры с боевиками для достижения перемирия в населенном пункте Джайруд в Восточном Каламуне. Совет боевиков сообщил в своем заявлении, опубликованном на своей странице в Facebook, что он издаст приказ об удалении всего среднего и тяжелого вооружения из города, отменит все вооруженные манифестации, активизирует роль государственных ведомств и позволит всем, кому это необходимо, «урегулировать» свой статус «и вернуться к своей работе». В среду стороны будут обсуждать детали соглашения.

    Провинция Тартус

    Самолет ВМС США (US Navy P-8A Poseidon) замечен у берегов Тартуса.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    Провинция Алеппо официально полностью освобождена от террористов «Исламского государства». Правительственные войска направятся в восточную Саламию в Хаме, сообщает Almasdarnews.

    США построили военную базу к востоку от Манбиджа. Судя по ее расположению, США могут всерьез готовиться к столкновениям с Турцией, сообщается в Twitter.

    Протурецкие боевики и турецкая армия наносят удары по населенным пунктам Шахба, Минак, Мараназ, Маликия, Харбаль, Кестель Синдо и Тель Рифат на севере Алеппо. В горах Бесрая у Азаза начался пожар после бомбежек турецкой артиллерии.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    Проправительственные силы взяли под контроль ряд возвышенностей у холма Раммин в восьми километрах к западу от месторождений Хайль восточнее Пальмиры.

    «ISIS Hunters» САА патрулируют трассу Т4 –  Фараклас, пресекая попытки передвижения террористов.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    Грузовой Ил сбросил 21 тонну продуктов питания для жителей и военных в восточных районах Дейр эз-Зора.

    «Исламское государство» понесло тяжелые потери после атак сирийских и российских ВВС на западе и в столице провинции, сообщает Almasdarnews.

    ВВС САР, ВКС РФ и ВВС коалиции усилили бомбардировки по позициям террористов «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор, поскольку, вероятно, ИГ сконцентрируют в Дейр эз-Зоре свои силы после потери Мосула и Ракки.

    Террористы «Исламского государства» обстреляли район Харабиш в Дейр эз-Зоре из минометов, сообщается в Twitter.

    Провинция Идлиб

    Члены «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовали наркоторговцев в населенном пункте Дана, сообщается в Twitter.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    SDF**** освободили от террористов «Исламского государства» Каср аль-Банат в центре Ракки.

    Террористы «Исламского государства» заявили об убийстве 33 бойцов SDF в результате взрывов четырех смертников.

    Провинция Хама

    Сирия новости 5 июля 07.00: провинцию Алеппо официально освободили от ИГ, проправительственные силы заняли возвышенности под Пальмирой

    Силы армии правительства Сирии после успехов в Алеппо и Ракке направят силы на город Кумхана в Хаме, а затем к Укейрибату.

    В юго-западной части провинции разгорелся лесной пожар, горят леса у Масиафа. Сообщается, что был совершен поджог, а виновный арестован.

    Провинция Кунейтра

    Израильский дрон атаковал позиции армии правительства Сирии в районе города Аль-Баас, ранив одного солдата.

    Боевики опубликовали заявление, в котором пообещали продолжить атаки в Кунейтре, а также заявили, что убили 120 солдат армии правительства Сирии, уничтожили четыре единицы техники, ослабили давление армии на другие регионы и подняли боевой дух своих боевиков, сообщает Almasdarnews.

    Ирак

    Террористы «Исламского государства» опубликовали видео, в котором дети-воспитанники боевиков обезглавливают шпионов в северном Ираке.

    Боевики «Исламского государства» начали атаку на PMU у Бааджа рядом с сирийской границей.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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