Правительство России продлило до конца 2018 года ответные санкции

В Избранное

Москва, 05 июля. Кабмин РФ продлил до 31 декабря 2018 года запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, а также сырья и продовольствия из государств, наложивших на Россию санкции.

Документ, за подписью премьера Медведева размещен на официальном сайте российского правительства. В нем отмечается, что «ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер».

При этом ответ России прямо пропорционален на действия отдельных стран, в числе которых США и государства ЕС, а также Канада, Австралия, Норвегия, Украина. Кроме того, в список попали Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

