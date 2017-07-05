Правительство России продлило до конца 2018 года ответные санкции
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Москва, 05 июля. Кабмин РФ продлил до 31 декабря 2018 года запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, а также сырья и продовольствия из государств, наложивших на Россию санкции.
Документ, за подписью премьера Медведева размещен на официальном сайте российского правительства. В нем отмечается, что «ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер».
При этом ответ России прямо пропорционален на действия отдельных стран, в числе которых США и государства ЕС, а также Канада, Австралия, Норвегия, Украина. Кроме того, в список попали Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
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