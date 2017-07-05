Сотрудники Госдепа возмущены деятельностью руководства и администрации Трампа

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Вашингтон, 5 июля. Доклад консалтинговой фирмы, который распространят среди сотрудников Госдепартамента США в среду, свидетельствует о недовольстве тысяч сотрудников внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что 35 тысяч сотрудников Госдепа, опрошенных для создания доклада, заявили, что их не устраивает деятельность их руководства, а также администрации президента США Дональда Трампа.

Работники выражают обеспокоенность будущим своего ведомства и отмечают, что не уверены в том, понимает ли руководство роль Госдепартамента для продвижения интересов США в мире.