Арабские страны получили ответ Катара на выдвинутые требования

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Доха, 05 июля. Катар передал руководству ряда арабских стран ответ на выдвинутые ранее требования.

«Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет получили ответ перед окончанием срока ультиматума, продленного на двое суток по просьбе эмира Кувейта», — значится в совместном заявлении арабских стран.

Как напоминает «Газета.ru», ранее четыре арабские страны выдвинули официальной Дохе 13 условий, при выполнении которых отношения между государствами были бы возобновлены.

Так, от Катара требуют прекратить вещание телеканала Al Jazeera, закрыть в Турции военную базу в Турции, а также снизить уровень дипотношений с официальным Тегераном.