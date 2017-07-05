Ответили за Бандеру: на Украине прокомментировали заявление главы МИД Польши

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«Несвоевременными и вредными» для отношений между двумя странами назвал слова главы польского МИД Витольда Ващиковского о Бандере, украинский-эксперт международник и бывший советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Он считает, что Украина должна потребовать объяснения от Польши за высказывание главы польского внешнеполитического ведомства касательно исторического прошлого страны.

Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз «с Бандерой».

По мнению польского дипломата, экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но «хуже всего, конечно, в вопросах исторических».

Ващиковский также отметил, что при этом не видит большой воли украинских властей для того, чтобы решить в стране насущные проблемы.

«На это накладывается наивная вера украинцев, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией», — добавил он.

Маркиян Лубкивский, комментируя высказывание главы польского внешнеполитического ведомства, заявил, что такие слова требуют реакции МИД Украины.

«Я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений», — сказал эксперт в эфире телеканала «112 Украина».

Он назвал высказывания, подобные тому, что позволил себе глава МИД Польши, вмешательством во внутренние дела Украины.

«Мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент — до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется ни один Ващиковский», — отметил Лубкивский.

Однако такого взгляда на попытку Украины попасть в Евросоюз с Бандерой «на знамени» придерживается в Польше не только глава международной дипломатии.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры.

«Мы не можем годами соглашаться, чтобы на Украине строили культ людей, которые совершили геноцид в отношении поляков, и такой, что хоть немцев и трудно было превзойти в жестокости, но они превзошли», — заявил он в интервью журналу Do Rzeczy.

Качиньский сообщил, что говорил об этом президенту Украины.

«Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы», — пояснил он.

Какова была реакция Петра Порошенко на это заявление польского политика не известно. Качиньский об этом рассказывать не стал, отметив только, что ответ украинского лидера был «очень сложным».

Нижней палатой польского парламента летом 2016 года было принято постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* (запрещены на территории РФ – Прим. ФАН) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

В ответ на это в украинском парламенте заявили о том, что принятие польской стороной решения о признании геноцидом «Волынской резни» ставит под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран.

Ранее на Украине произошли акты вандализма антипольской направленности. В апреле в Польше снесли памятник украинским националистам, что вызвало возмущение Киева.

Степан Бандера был лидером ОУН и одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА*). Она была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов, а ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины.

Действовала УПА преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Кроме того, согласно решению Киевского городского совета летом 2016 года Московский проспект был переименован в честь Бандеры.

* Организация запрещена на территории РФ.