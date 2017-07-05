Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек

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Сунъюань (Китай), 05 июля. Пять человек погибли и 89 пострадали в городе Сунъюань, что на северо-востоке КНР, в результате взрыва на газопроводе.

Как сообщают «Известия», инцидент случился накануне днем во время проведения ремонтных работ в канализации вблизи городской больницы. В это время произошла утечка газа, чуть позднее раздался взрыв.

Погибли и получили ранения, рабочие, проводившие работы, случайные прохожие, а также персонал и пациенты больницы. Как уточняется, 14 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.