NASA получило новые сенсационные снимки Марса

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Вашингтон, 5 июля. Новые фотографии Марса, полученные специалистами Национального аэрокосмического агентства (NASA), свидетельствуют о наличии на поверхности планеты сейсмической активности.

Сообщается, что ученые получили снимки, сделанные спутником Mars Reconnaissance Orbiter, отправленным для проведения исследований поверхности планеты.

На одном из снимков видно, что на поверхности марсианских вулканов есть кипящая лава. При этом отмечается, что магма настолько бурно кипит, что переливается через края кратера.