Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Регистрация беспилотников в России стала обязательной
Происшествия
Не повезло: «КамАЗ» в Омске смял «ВАЗ» и протащил его перед собой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не повезло: «КамАЗ» в Омске смял «ВАЗ» и протащил его перед собой

    5:35  5 Июля 2017
    111

    Не повезло: «КамАЗ» в Омске смял «ВАЗ» и протащил его перед собой

    Омск, 05 июля. В Омске на оживленной улице многотонный «КамАЗ» смял «ВАЗ» и несколько десятков метров протащил его перед собой.

    Как пишут местные СМИ, одновременно странное и жуткое дорожно-транспортное происшествие имело место быть на улице Новокирпичной. Грузовик, мчась на полной скорости, подминает под себя легковушку и «толкает» ее перед собой.

    Не повезло: «КамАЗ» в Омске смял «ВАЗ» и протащил его перед собой

    Как предположили пользователи одного из местных пабликов в Вконтакте, скорее всего легковой автомобиль оказался в «слепой зоне» многотонной махины, оттого водитель «КамАЗа» его и не заметил.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #омск
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Северная Корея испытала ракету, которую можно оснастить ядерной боеголовкой

        3:23 5 Июля 2017 76
        Читать
        1:02
        Сегодня

        МВФ отложил перечисление нового транша Украине
        0:06
        Сегодня

        Киев ответил на заявление главы МИД Польши о Бандере
        22:37
        Вчера

        Симоньян: Запад использует мальчика из Алеппо для пропаганды против РФ
        21:23
        Вчера

        Минюст РФ отреагировал на решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
        19:16
        Вчера

        ЕС потребовал срочно реформировать СБУ, которая занимается не своим делом

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2060

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1880

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8976

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3197

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2480
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство России продлило до конца 2018 года ответные санкции

        Правительство России продлило до конца 2018 года ответные санкции

        6:14   5 Июля 2017
        187
        Ответили за Бандеру: на Украине прокомментировали заявление главы МИД Польши

        Ответили за Бандеру: на Украине прокомментировали заявление главы МИД Польши

        6:01   5 Июля 2017
        1056
        Писатель Даниил Гранин скончался в Петербурге

        Писатель Даниил Гранин скончался в Петербурге

        0:37   5 Июля 2017
        201
        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        18:43   4 Июля 2017
        560