Не повезло: «КамАЗ» в Омске смял «ВАЗ» и протащил его перед собой

В Избранное

Омск, 05 июля. В Омске на оживленной улице многотонный «КамАЗ» смял «ВАЗ» и несколько десятков метров протащил его перед собой.

Как пишут местные СМИ, одновременно странное и жуткое дорожно-транспортное происшествие имело место быть на улице Новокирпичной. Грузовик, мчась на полной скорости, подминает под себя легковушку и «толкает» ее перед собой.

Как предположили пользователи одного из местных пабликов в Вконтакте, скорее всего легковой автомобиль оказался в «слепой зоне» многотонной махины, оттого водитель «КамАЗа» его и не заметил.