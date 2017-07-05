Атомная подлодка «Смоленск» запустила крылатую ракету в Баренцевом море

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Москва, 5 июля. Начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга сообщил, что в среду экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» произвел пуск крылатой ракеты в Баренцевом море.

Сообщается, что пуск был выполнен в ходе плановых учений по морской цели.

«Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит» по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно», — уточнил каперанг.

Отмечается, что экипаж подводной лодки проявил профессионализм и выучку, говорится в материале Газеты.ру.