Фермер из Италии рассказал, как создавал на поле огромный портрет Путина

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Кастаньяро (Италия), 05 июля. Итальянский фермер Дарио Гамбарин, поразивший мир в очередной раз тем, что на собственном поле с помощью плуга «нарисовал» портрет Путина, поделился секретами мастерства.

Как пишет RT, в работе над созданием портретов и других «картин» на естественном ландшафте тому помогают отлично развитый глазомер и профессиональные навыки в управлении трактором.

Напомним, что огромный портрет российского лидера шириной 135 метров появился на поле фермера, что неподалеку от Вероны. Очередной шедевр мастера, в копилке которого изображения Обамы, Трампа, Кастро, Манделы, был приурочен к саммиту G20.