Психически больной житель Красноярского края жестоко расправился с товарищами

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Красноярск, 5 июля. Житель Красноярского края, страдающий хроническим психическим заболеванием, жестоко убил двух своих товарищей и поджог квартиру.

Сообщается, что расправа произошла в Лесосибирске 19 января. Во время совместного распития алкоголя мужчины поссорились и подрались. Тогда 24-летний парень схватил газовый ключ и жестоко избил им своих собутыльников, после чего поджег квартиру и сбежал.

Установлено, что избитые скончались на месте. Согласно решению суда, преступник будет отправлен на принудительное лечение.