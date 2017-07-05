Сирия: провинция Алеппо официально освобождена от боевиков ИГ
Алеппо, 5 июля. Сирийская провинция Алеппо официально освобождена от боевиков «Исламского государства»*.
Сообщается, что сирийские войска закончили освобождение территории провинции от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Напомним, что провинция находилась в оккупации более двух лет.
На прошлой неделе группировка вывела боевиков из региона после потери крупных участков в западной части Ракки.
Отмечается, что после освобождения долины Ханассер правительственные войска займутся последними группами боевиков в восточной части Саламии.
Ранее Газета.ру сообщала, что за минувшие сутки правительственные войска освободили от террористов девять деревень в долине Ханассер.
* Организация запрещена на территории РФ.