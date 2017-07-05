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Subaru презентовала обновленный пятидверный универсал Levorg
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    Subaru презентовала обновленный пятидверный универсал Levorg

    4:42  5 Июля 2017
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    Subaru презентовала обновленный пятидверный универсал Levorg

    Токио, 5 июля. Японский автопроизводитель Subaru провел официальную презентацию обновленной версии своего пятидверного универсала Levorg.

    Сообщается, что машина получила новый дизайн кузова и салона, бамперов и принципиально новую решетку радиатора и дисков.

    Кроме того, была полностью обновлена оптика и улучшена система безопасности, а мультимедийная система в салоне получила большой экран.

    При этом отмечается, что двигатель в универсале остался прежним.

    На японский рынок обновленный автомобиль выйдет уже этой осенью. Его стоимость составит минимум 2 829 600 йен (около 1,5 миллиона рублей).

    Автор: Ирина Новикова
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