Subaru презентовала обновленный пятидверный универсал Levorg

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Токио, 5 июля. Японский автопроизводитель Subaru провел официальную презентацию обновленной версии своего пятидверного универсала Levorg.

Сообщается, что машина получила новый дизайн кузова и салона, бамперов и принципиально новую решетку радиатора и дисков.

Кроме того, была полностью обновлена оптика и улучшена система безопасности, а мультимедийная система в салоне получила большой экран.

При этом отмечается, что двигатель в универсале остался прежним.

На японский рынок обновленный автомобиль выйдет уже этой осенью. Его стоимость составит минимум 2 829 600 йен (около 1,5 миллиона рублей).