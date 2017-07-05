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Мосул: блогеру, восстанавливающему библиотеку, шлют книги со всего мира
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    Мосул: блогеру, восстанавливающему библиотеку, шлют книги со всего мира

    4:21  5 Июля 2017
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    Мосул: блогеру, восстанавливающему библиотеку, шлют книги со всего мира

    Багдад, 5 июля. Блогер Mosul Eye (Глаз Мосула) направил международный призыв о помощи в восстановлении университетской библиотеки в иракском Мосуле, уничтоженной боевиками.

    Блогер, не раскрывающий своего имени, рассказал, что окончил университет в Мосуле и преподавал там, когда город был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), сжегшими библиотеку.

    Однако добровольцам удалось сохранить две тысячи редких древних книг. А теперь люд со всего мира присылают блогеру книги для восстановления фондов библиотеки.

    По его словам, уже прислано около 10 тысяч книг, а для открытия библиотеки нужно собрать 200 тысяч.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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