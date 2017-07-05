Мосул: блогеру, восстанавливающему библиотеку, шлют книги со всего мира

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Багдад, 5 июля. Блогер Mosul Eye (Глаз Мосула) направил международный призыв о помощи в восстановлении университетской библиотеки в иракском Мосуле, уничтоженной боевиками.

Блогер, не раскрывающий своего имени, рассказал, что окончил университет в Мосуле и преподавал там, когда город был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), сжегшими библиотеку.

Однако добровольцам удалось сохранить две тысячи редких древних книг. А теперь люд со всего мира присылают блогеру книги для восстановления фондов библиотеки.

По его словам, уже прислано около 10 тысяч книг, а для открытия библиотеки нужно собрать 200 тысяч.

De Marseille à Mossoul Avec Amour.

Books from Marseille on its way to Mosul. pic.twitter.com/OQe9uGgcXL — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) May 17, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.