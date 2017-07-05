Лидер КНДР назвал запуск ракеты подарком американским ублюдкам

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Пхеньян, 5 июля. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР утром 4 июля, стала подарком американским ублюдкам.

По его словам, Северная Корея провела очередное ракетное испытание в качестве подарка Соединенным Штатам к государственному празднику Дню независимости.

Ранее Газета.ру сообщала, что утром 4 июля Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Баллистическая ракета, запущенная в сторону Японского моря, упала в исключительной экономической зоне Японии.