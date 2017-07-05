Мединский выразил соболезнования близким писателя Гранина

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Москва, 5 июля. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родственникам писателя Даниила Гранина, который накануне скончался в Петербурге.

По словам российского министра, Гранин в своих произведениях выражал свою гражданскую позиции и не боялся освещать важные темы. Автор в первую очередь думал об интересах страны и народа.

«Не стало Даниила Грaнина, выдающегося прозаика и публициста, крупнейшего oбщественного и культурного деятеля. Удивительная эрудиция, острота ума и чуткое внимание к человеческим проблемам позволили Даниилу Александровичу оставить после себя целое собрание произведений – высоконравственных и жизнеутверждающих, правдивых и прямолинейных», — отметил Мединский в телеграмме.

Накануне вечером стало известно, что писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни.