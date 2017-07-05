СПЧ выразил глубокую скорбь в связи со смертью Гранина

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Санкт-Петербург, 5 июля. Пресс-служба Совета по правам человека при президенте РФ сообщила, что члены Совета глубоко скорбят в связи с кончиной литератора Даниила Гранина.

В сообщении пресс-службы выражаются соболезнования родным и близким писателя.

Также в СПЧ напомнили, что известный советский писатель был членом учрежденной президентом РФ межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Ранее Газета.ру сообщала, что известный писатель Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге в ночь на среду на 99-м году жизни.