Северная Корея испытала ракету, которую можно оснастить ядерной боеголовкой

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Пхеньян, 5 июля. Северная Корея сообщила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которую можно оснастить крупной ядерной боеголовкой.

По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, прошедшее успешное испытание усовершенствовало возможности КНДР касательно стратегического вооружения. Он напомнил, что на вооружении страны стоят атомные и водородные бомбы, а также межконтинентальные ракеты.

Также он подчеркнул, что не будет вести переговоры с США до тех пор, пока американские власти не прекратят враждебную политику.

Ранее Газета.ру сообщала, что во вторник Северная Корея провела очередное ракетное испытание.