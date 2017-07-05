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Ярошенко попросил Трампа вернуть его на родину
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    Ярошенко попросил Трампа вернуть его на родину

    3:08  5 Июля 2017
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    Ярошенко попросил Трампа вернуть его на родину

    Вашингтон, 5 июля. Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный к 20-летнему тюремному заключению в США, написал письмо американскому президенту Дональду Трампу с просьбой вернуть его на родину.

    Сообщается, что письмо было передано 4 июля в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне. Также к главе Белого дома с просьбой о помиловании обратилась и семья Ярошенко.

    Ярошенко попросил Трампа вернуть его на родину

    В письме россиянин заявляет, что надеется на гуманность президента, так как он приговорен несправедливо и незаконно, говорится в материале газеты «Известия».

    Также Ярошенко пожаловался на языковой барьер и страдания из-за разлуки с семьей.

    Автор: Ирина Новикова
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