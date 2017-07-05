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Сирия: отряды SDF ведут бои с ИГ в старом городе Ракки
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    Сирия: отряды SDF ведут бои с ИГ в старом городе Ракки

    2:52  5 Июля 2017
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    Сирия: отряды SDF ведут бои с ИГ в старом городе Ракки

    Дамаск, 5 июля. Формирования вооруженной группировки «Силы демократической Сирии» (SDF) освободили от боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) исторический квартал Каср-эль-Банат в Ракке.

    Отряды SDF смогли прорваться в старый город Ракки после того, как ВВС коалиции США разрушили в двух местах крепостную стену, возведенную в VIII веке.

    Как сообщается, сейчас идут ожесточенные бои на улицах цитадели у Багдадских ворот, где находится главный оборонительный рубеж ИГ. Курды потеряли четырех бойцов, уничтожив несколько десятков террористов. Отмечается, что старый город хорошо укреплен и окружен крепостной стеной.

    Напомним, что в воскресенье части SDF форсировали Евфрат и вошли в южные окраины Ракки.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #ракка #sdf
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