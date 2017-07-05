США примут жесткие меры в ответ на пуск ракеты КНДР — Тиллерсон
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Вашингтон, 5 июля. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные штаты примут жесткие меры в отношении Северной Кореи.
По его словам, американские власти решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.
«Испытание МБР представляет собой новую эскалацию угрозы для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров в регионе и в мире», — подчеркнул госсекретарь.
Он добавил, что США намерены донести данную информацию до Совета Безопасности ООН и предпринять глобальные действия.
Ранее Газета.ру сообщала, что утром во вторник КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.