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Лидер КНДР назвал запуск ракеты подарком американским ублюдкам
Весь мир
США примут жесткие меры в ответ на пуск ракеты КНДР — Тиллерсон
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    США примут жесткие меры в ответ на пуск ракеты КНДР — Тиллерсон

    2:51  5 Июля 2017
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    США примут жесткие меры в ответ на пуск ракеты КНДР — Тиллерсон

    Вашингтон, 5 июля. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные штаты примут жесткие меры в отношении Северной Кореи.

    По его словам, американские власти решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

    «Испытание МБР представляет собой новую эскалацию угрозы для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров в регионе и в мире», — подчеркнул госсекретарь.США примут жесткие меры в ответ на пуск ракеты КНДР — Тиллерсон

    Он добавил, что США намерены донести данную информацию до Совета Безопасности ООН и предпринять глобальные действия.

    Ранее Газета.ру сообщала, что утром во вторник КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

    Автор: Ирина Новикова
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