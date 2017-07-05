Власти Москвы не будут повышать тарифы на проезд в этом году

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Москва, 5 июля. Власти Москвы заявили, что не собираются менять тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов.

«В этом году тарифы на городской транспорт больше меняться не будут. Они установлены», — приводит слова Ликсутова «Газета.ru».

Также Ликсутов отметил, что тарифы на проезд в общественном транспорте столицы растут существенно медленнее, чем инфляция.

Он пообещал, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Напомним, что с 1 июля в Москве поднялись тарифы на проезд в пригородных электричках. Плата за проезда в границах Москвы выросла на два рубля и теперь составляет 34 рубля.