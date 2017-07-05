Сирия: немецкий журналист раскрыл правду об авиабазе США на севере страны

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Дамаск, 5 июля. Немецкий журналист Юлиан Репке опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографии авиационной базы, построенной США в Сирии для поддержки сирийской оппозиции.

Репке напомнил, что Соединенные Штаты анонсировали постройку большой авиабазы на севере Сирии и гарантировали долгосрочную поддержку Сирийским демократическим силам.

«Впечатляюще. Армия США построила сложную авиабазу, заверив оппозицию в своей долгосрочной поддержке в северной Сирии», — написал Репке.