Сирия: немецкий журналист раскрыл правду об авиабазе США на севере страны
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Дамаск, 5 июля. Немецкий журналист Юлиан Репке опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографии авиационной базы, построенной США в Сирии для поддержки сирийской оппозиции.
Репке напомнил, что Соединенные Штаты анонсировали постройку большой авиабазы на севере Сирии и гарантировали долгосрочную поддержку Сирийским демократическим силам.
«Впечатляюще. Армия США построила сложную авиабазу, заверив оппозицию в своей долгосрочной поддержке в северной Сирии», — написал Репке.