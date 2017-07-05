Убийца из Челябинской области расчленил девушку и разбросал части ее тела по городу
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Магнитогорск, 5 июля. Полиция задержала восемнадцатилетнего молодого человека, убившего и расчленившего шестнадцатилетнюю девушку в Челябинской области.
Инцидент произошел 28 июня, когда девушка села в маршрутку, чтобы добраться до своих родственников на другом конце города. Вскоре после этого она пошла на свидание с молодым человеком и пропала.
По версии следствия, житель Магнитогорска поссорился с девушкой, после чего убил и расчленил ее. Части тела он спрятал в малолюдных местах города.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», – приводит заявление пресс-службы СКР по Челябинской области «URA.RU».