Убийца из Челябинской области расчленил девушку и разбросал части ее тела по городу

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Магнитогорск, 5 июля. Полиция задержала восемнадцатилетнего молодого человека, убившего и расчленившего шестнадцатилетнюю девушку в Челябинской области.

Инцидент произошел 28 июня, когда девушка села в маршрутку, чтобы добраться до своих родственников на другом конце города. Вскоре после этого она пошла на свидание с молодым человеком и пропала.

По версии следствия, житель Магнитогорска поссорился с девушкой, после чего убил и расчленил ее. Части тела он спрятал в малолюдных местах города.