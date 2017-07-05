Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Убийца из Челябинской области расчленил девушку и разбросал части ее тела по городу
Украина
МВД Украины сообщило об отражении второй волны кибератаки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МВД Украины сообщило об отражении второй волны кибератаки

    2:13  5 Июля 2017
    46

    МВД Украины сообщило об отражении второй волны кибератаки

    Киев, 5 июля. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во вторник киберполиция и СБУ «прекратили второй этап кибератаки Petya».

    По словам министра, атака началась в 13.40, а ее пик был запланирован на 16.00.

    «До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена», — уточнил глава ведомства.

    Он также отметил, что правоохранители изъяли сервера, на которых якобы есть «следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ»

    Ранее Газета.ру сообщала, что 27 июня атака вируса-вымогателя поразила компьютерные системы компаний в нескольких странах мира, главным образом затронув Украину.

    Автор: Ирина Новикова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        МФВ отложил перечисление нового транша Украине

        1:02 5 Июля 2017 127
        Читать
        0:06
        Сегодня

        Киев ответил на заявление главы МИД Польши о Бандере
        22:37
        Вчера

        Симоньян: Запад использует мальчика из Алеппо для пропаганды против РФ
        21:23
        Вчера

        Минюст РФ отреагировал на решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
        19:16
        Вчера

        ЕС потребовал срочно реформировать СБУ, которая занимается не своим делом
        17:07
        Вчера

        Пушков: Украину и без Бандеры не пустят в ЕС

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2046

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1870

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8967

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3169

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2469
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Писатель Даниил Гранин скончался в Петербурге

        Писатель Даниил Гранин скончался в Петербурге

        0:37   5 Июля 2017
        172
        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        18:43   4 Июля 2017
        540
        Сирия и Украина станут ключевыми темами переговоров Путина и Трампа

        Сирия и Украина станут ключевыми темами переговоров Путина и Трампа

        18:36   4 Июля 2017
        128
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        1236