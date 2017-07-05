МВД Украины сообщило об отражении второй волны кибератаки

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Киев, 5 июля. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во вторник киберполиция и СБУ «прекратили второй этап кибератаки Petya».

По словам министра, атака началась в 13.40, а ее пик был запланирован на 16.00.

«До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена», — уточнил глава ведомства.

Он также отметил, что правоохранители изъяли сервера, на которых якобы есть «следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ»

Ранее Газета.ру сообщала, что 27 июня атака вируса-вымогателя поразила компьютерные системы компаний в нескольких странах мира, главным образом затронув Украину.