Сеть взорвало видео романтического купания в бассейне Приморского океанариума

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Владивосток, 5 июля. Видео романтического купания с белухами в бассейне Приморского океанариума появилось в Сети.

На кадрах видно, как заместитель главы океанариума проводит возлюбленную в служебное помещение. Затем девушка выходит в бассейн в купальнике. Она ныряет в бассейн с белухами и плавает с ними около 10 минут.

Напомним, купание посторонних людей в таких местах строго запрещены. Кроме того, бассейны в океанариуме Приморья были закрыты на карантин с осени 2016 года по весну 2017 года.